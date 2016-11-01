Рижское "Динамо" победило минское благодаря голу на последней секунде

Рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило одноклубников из Минска. Отметим, что решающую шайбу встречи забросил Гинтс Мейя за секунду до конца третьего периода. Благодаря этому успеху рижский клуб прервал серию из восьми поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) - 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Голы: Матерухин - 14 (бол., Клинкхаммер, Граньяни), 5:45 - 0:1. Индрашис - 1 (бол., Цибульскис, М. Редлихс), 36:17 - 1:1. Бичевскис - 1 (Галвиньш), 39:40 - 2:1. Клинкхаммер - 12 (Костицын), 40:25 - 2:2. Костицын - 2 (Эллисон, Клинкхаммер), 55:15 - 2:3. Индрашис - 2 (К. Редлихс, М. Редлихс), 57:28 - 3:3. Мейя - 2 (Галвиньш, Индрашис), 59:59 - 4:3.

Вратари: Седлачек - Скривенс.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 29 (6+11+12) - 25 (6+10+9).

Судьи: Беляев, Гашилов.

1 ноября. Рига. Арена Рига.