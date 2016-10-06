22:32 6 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Рижское "Динамо" победило "Локомотив" в рекордной серии буллитов в КХЛ

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Рижское "Динамо" на своем льду нанесло поражение ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. Команды установили новый рекорд по количеству буллитов в послематчевой серии. На двоих хоккеисты исполнили 36 буллитов, а решающим стал бросок Шагга. Предыдущий рекорд был установлен в матче СКА - "Нефтехимик" в октябре 2012 года (30 буллитов).

Рижане прервали свою пятиматчевую серию без побед. "Локомотив" же потерпел третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Коршков – 3 (бол., Красковский, Рафиков), 7:03 – 0:1. Мосалев – 2 (Полунин), 10:32 – 0:2. Маллен – 2 (Шагг, Гиллис), 11:48 – 1:2. Гиллис – 4 (бол., Пуяц, Маллен), 17:14 – 2:2.

Победный буллит: Шагг.

Вратари: Седлачек – Мурыгин.

Штраф: 22 – 18.

Броски: 29 (17+4+7+1) – 30 (8+9+11+2).

Судьи: Комаров, Оленин.

6 октября. Рига. Арена Рига.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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DG (new))

Ничего веселого в этой тягомотной серии не было... А Шагга хотели отцеплять от состава, но он мазохистски продлил агонию...

00:33

King’s Bounty 1

Ти Джей Оши им бы показал !

23:05 6 октября

pushgun

Седлачеку российское гражданство и вместе с Мурыгиным в сборную России!

23:00 6 октября

pushgun

Практически 4-й период. Вот зрителей то повеселили.

22:57 6 октября

nikolajdinamo

Опечатка-36 бросков!

22:55 6 октября

nikolajdinamo

Рижское Динамо продолжает вписывать своё имя в историю КХЛ: Первый гол в КХЛ-Ниживий,первый и единственный пока Кубок Надежды- Динамо,камбэк с 0:5 -5:5 (за один (3) период) в игре с Йокеритом и вот сегодня самая затяжная серия буллитов в истории КХЛ(38 бросков на двоих) и победа Динамо.

22:54 6 октября

DG (new))

Серия булитов было просто какое-то соревнование криворуких в косоглазости... у вратарей конечно железные нервы...

22:45 6 октября

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