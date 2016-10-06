Рижское "Динамо" победило "Локомотив" в рекордной серии буллитов в КХЛ

Рижское "Динамо" на своем льду нанесло поражение ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. Команды установили новый рекорд по количеству буллитов в послематчевой серии. На двоих хоккеисты исполнили 36 буллитов, а решающим стал бросок Шагга. Предыдущий рекорд был установлен в матче СКА - "Нефтехимик" в октябре 2012 года (30 буллитов).
Рижане прервали свою пятиматчевую серию без побед. "Локомотив" же потерпел третье поражение кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Коршков – 3 (бол., Красковский, Рафиков), 7:03 – 0:1. Мосалев – 2 (Полунин), 10:32 – 0:2. Маллен – 2 (Шагг, Гиллис), 11:48 – 1:2. Гиллис – 4 (бол., Пуяц, Маллен), 17:14 – 2:2.
Победный буллит: Шагг.
Вратари: Седлачек – Мурыгин.
Штраф: 22 – 18.
Броски: 29 (17+4+7+1) – 30 (8+9+11+2).
Судьи: Комаров, Оленин.
6 октября. Рига. Арена Рига.
DG (new))
Ничего веселого в этой тягомотной серии не было... А Шагга хотели отцеплять от состава, но он мазохистски продлил агонию...
00:33
King’s Bounty 1
Ти Джей Оши им бы показал !
23:05 6 октября
pushgun
Седлачеку российское гражданство и вместе с Мурыгиным в сборную России!
23:00 6 октября
pushgun
Практически 4-й период. Вот зрителей то повеселили.
22:57 6 октября
nikolajdinamo
Опечатка-36 бросков!
22:55 6 октября
nikolajdinamo
Рижское Динамо продолжает вписывать своё имя в историю КХЛ: Первый гол в КХЛ-Ниживий,первый и единственный пока Кубок Надежды- Динамо,камбэк с 0:5 -5:5 (за один (3) период) в игре с Йокеритом и вот сегодня самая затяжная серия буллитов в истории КХЛ(38 бросков на двоих) и победа Динамо.
22:54 6 октября
DG (new))
Серия булитов было просто какое-то соревнование криворуких в косоглазости... у вратарей конечно железные нервы...
22:45 6 октября