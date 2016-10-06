Рижское "Динамо" победило "Локомотив". Команды исполнили 36 буллитов

Рижское "Динамо" на своем льду нанесло поражение ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. Команды пробили 36 буллитов на двоих в послематчевой серии, а решающим стал бросок Шагга.

Рижане прервали свою пятиматчевую серию без побед. "Локомотив" же потерпел третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Коршков – 3 (бол., Красковский, Рафиков), 7:03 – 0:1. Мосалев – 2 (Полунин), 10:32 – 0:2. Маллен – 2 (Шагг, Гиллис), 11:48 – 1:2. Гиллис – 4 (бол., Пуяц, Маллен), 17:14 – 2:2.

Победный буллит: Шагг.

Вратари: Седлачек – Мурыгин.

Штраф: 22 – 18.

Броски: 29 (17+4+7+1) – 30 (8+9+11+2).

Судьи: Комаров, Оленин.

6 октября. Рига. Арена Рига.