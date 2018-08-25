Рижское "Динамо" победило "Ак Барс" на домашнем турнире

Рижское "Динамо" обыграло "Ак Барс" со счетом 2:1 в овертайме в матче предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кришьянис Редлихс и Андрис Джериньш. У казанцев отличился Александр Бурмистров.

Кубок Латвийской железной дороги

"Динамо" (Рига) – "Ак Барс" (Казань) – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: К. Редлихс – 1 (Виделль), 37:16 – 1:0. Бурмистров – 2 (Лукоянов, Потапов), 43:39 – 1:1. Джериньш – 2 (Майоне), 60:57 – 2:1.

Вратари: Гудлевскис – Шарыченков.

Судьи: Одиньш, Рогачев.

25 августа. Рига. Арена Рига.