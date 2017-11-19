Рижское "Динамо" по буллитам выиграло у "Автомобилиста", Куляш сделал дубль

Рижское "Динамо" на своей площадке обыграло "Автомобилист" - 3:2 Б. В составе гостей дублем отметился Денис Куляш. У хозяев по шайбе забросили Лаурис Дарзиньш и Брэндон Макмиллан. Победный буллит на счету Дэнни Кристо.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Р (Рига) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дарзиньш - 1 (Зиле, Алишаускас), 3:33 - 1:0. Куляш - 6 (Кучерявенко, Кинг), 17:46 - 1:1. Макмиллан - 5 (Кристо, Индрашис), 27:32 - 2:1. Куляш - 7 (Голышев, Егоршев), 59:12 - 2:2.

Победный буллит: Кристо.

Вратари: Калныньш - Коварж (59:00 - 59:12).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 33 (11+12+8+2) - 19 (6+5+6+2).

Судьи: Кулаков, Щенев.

19 ноября. Рига. Арена Рига.​