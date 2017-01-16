Рижское "Динамо" по буллитам победило "Куньлунь"

Рижское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграло "Куньлунь" - 4:3 Б. Решающий буллит реализовал Филипп Толузаков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Динамо" (Рига) - 3:4 Б (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)
Голы: Цибульскис - 4 (бол., Толузаков), 1:58 - 0:1. Головков - 1 (Липсбергс, Кулда), 8:35 - 0:2. Мейя - 7 (М. Редлихс, Зиле), 10:57 - 0:3. Бакош - 11 (бол., Саллинен), 41:15 - 1:3. Мянтюля - 11 (бол., Ярвинен, Виделль), 47:33 - 2:3. Рау - 19 (Бакош), 59:51 - 3:3.
Победный буллит: Толузаков.
Вратари: Кархунен (58:20 - 59:51) - Седлачек.
Штраф: 33 - 26.
Броски: 39 (12+14+12+1) - 18 (8+4+5+1).
Судьи: Букин, Наумов.
16 января. Пекин. LeSports Center.