17:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Рижское "Динамо" по буллитам победило "Куньлунь"

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Рижское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграло "Куньлунь" - 4:3 Б. Решающий буллит реализовал Филипп Толузаков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Динамо" (Рига) - 3:4 Б (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Цибульскис - 4 (бол., Толузаков), 1:58 - 0:1. Головков - 1 (Липсбергс, Кулда), 8:35 - 0:2. Мейя - 7 (М. Редлихс, Зиле), 10:57 - 0:3. Бакош - 11 (бол., Саллинен), 41:15 - 1:3. Мянтюля - 11 (бол., Ярвинен, Виделль), 47:33 - 2:3. Рау - 19 (Бакош), 59:51 - 3:3.

Победный буллит: Толузаков.

Вратари: Кархунен (58:20 - 59:51) - Седлачек.

Штраф: 33 - 26.

Броски: 39 (12+14+12+1) - 18 (8+4+5+1).

Судьи: Букин, Наумов.

16 января. Пекин. LeSports Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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