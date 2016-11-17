Рижское "Динамо" по буллитам обыграло "Слован"

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Слован" со счетом 2:1. Победный бросок исполнил защитник рижан Патрик Маллен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Динамо" (Рига) – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тэйфф – 8 (Смоленяк, Новак), 3:17 – 1:0. Сестито – 4 (Мейя, Маллен), 25:40 – 1:1.

Победный буллит: Маллен.

Вратари: Браст – Седлачек.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 34 (14+11+7+2) – 23 (7+11+2+3).

Судьи: Гамалей, Гофман.

17 ноября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).