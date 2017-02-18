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Рижское "Динамо" по буллитам обыграло "Нефтехимик"

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Рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграло "Нефтехимик" - 3:2. Победный бросок исполнил Филипп Толузаков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Порядин - 7 (Столяров, Лекомцев), 9:25 - 0:1. Дарзиньш - 11 (Бичевскис, Ерофеев), 12:24 - 1:1. Галвиньш - 7 (Индрашис, Бичевскис), 18:13 - 2:1. Гюнге - 24 (бол., Брюле, Секстон), 29:04 - 2:2.

Победный буллит: Толузаков.

Вратари: Калныньш - Кареев.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 30 (11+9+7+3) - 37 (8+19+7+3).

Судьи: Конц, Морозов.

18 февраля. Рига. Арена Рига.

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