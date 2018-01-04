Рижское "Динамо" переиграло "Нефтехимик"

Рижское "Динамо" дома обыграло "Нефтехимик" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе рижан отличились нападающие Френкс Разгалс и Гинтс Мейя.

У гостей шайбу забросил защитник Олег Пиганович.

"Динамо" занимает последнее место турнирной таблицы Западной конференции, "Нефтехимик" - 4-е в Восточной.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Пиганович - 9 (Нестрашил, Галимов), 2:57 - 0:1. Разгалс - 3 (бол., Галвиньш, М. Редлихс), 23:20 - 1:1. Макмиллан - 9 (бол., Столлери, Мейя), 29:40 - 2:1.

Вратари: Калныньш - Ежов (58:49).

Штраф: 12 - 35.Броски: 32 (16+9+7) - 33 (6+10+17).

Судьи: Кулаков, Раводин.

4 января. Рига. Арена Рига.

Турнирная таблица КХЛ