Рижское "Динамо" отыграло две шайбы в матче с "Югрой"

Рижской "Динамо" обыграло на выезде "Югру" в регулярном чемпионате КХЛ - 3:2. Латвийская команда до третьего периода проигрывала со счетом 0:2, но смогла отыграться, переведя игру в овертайм. В дополнительное время победу рижанам принес Лукас Лессио.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Динамо" (Рига) - 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Лекомцев - 1 (бол., Скачков, Пестушко), 6:53 - 1:0. Варфоломеев - 1, 39:20 - 2:0. Макмиллан - 1 (бол., Индрашис, Кристо), 54:14 - 2:1. Индрашис - 4 (Макмиллан), 59:47 - 2:2. Лессио - 1, 61:03 - 2:3.

Вратари: Фокин - Питерс (Калныньш, 58:53, Питерс, 59:47).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 18 (11+5+2+0) - 26 (7+6+12+1).

Судьи: Акузовский, Щенев.

28 августа. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".