Рижское "Динамо" одержало победу над московским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4. В составе победителей отметились нападающие Андрис Джериньш, Линус Виделль и Гиллис Колтон, а также защитники Майоне Мэтью и Нериюс Алишаускас.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Динамо" (Москва) – 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Голы: Джериньш – 5 (бол., Майоне, Макмиллан), 4:38 – 1:0. Шипачев – 14 (Тарасов, Меньшиков), 5:57 – 1:1. Карлин – 4 (Хиетанен, Индрашис), 6:49 – 1:2. Алишаускас – 2 (Дзиеркалс, Джериньш), 15:48 – 2:2. Майоне – 9 (бол., Виделль), 34:27 – 3:2. Гиллис – 1 (Джериньш), 37:26 – 4:2. Виделль – 20 (Редлихс), 47:18 – 5:2. Тарасов – 11 (бол., Шипачев), 51:16 – 5:3. Кагарлицкий – 19 (бол., Шипачев), 52:16 – 5:4.

Вратари: Билялов – Еременко (Бочаров, 37:26, 51:49 – 52:16, 58:18).

Штраф: 19 – 31.

Броски: 30 (8+14+8) – 30 (13+8+9).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

30 декабря. Рига. "Арена Рига".

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