Рижское "Динамо" одержало первую победу в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Салават Юлаев" со счетом 3:2. Победный бросок исполнил нападающий гостей Петр Счастливый. Рижане прервали серию из трех поражений и одержали первую победу в сезоне-2016/17.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Динамо" (Рига) – 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Галвиньш – 2 (бол., Маллен), 33:39 – 0:1. Гиллис – 2 (бол., Маллен, Шагг), 37:38 – 0:2. Куляш – 2 (бол.), 47:29 – 1:2. Лисин – 1 (бол., Логинов, Макаров), 53:52 – 2:2.

Победный буллит: Счастливый.

Вратари: Сведберг (Гаврилов, 60:00) – Седлачек.

Штраф: 14 – 12.

Броски: 29 (7+7+14+1) – 22 (6+9+4+3).

Судьи: Гашилов, Морозов.

6 сентября. Уфа. "Уфа Арена".