Рижское "Динамо" обыграло "Слован" на турнире в Германии

Рижское "Динамо" обыграло "Слован" со счетом 3:2 в рамках предсезонного турнира Wingas Cup. В составе победителей по шайбе забросили Гинтс Мейя, Дэнни Кристо и Эрик Шевченко. У братиславской команды отличились Ян Бухтеле и Андрей Штястны.

Wingas Cup

"Слован" (Братислава) – "Динамо" (Рига) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Мейя – 1 (Шевченко, К. Редлихс), 1:47 – 0:1. Бухтеле – 1 (Кашпар, Эберт), 3:21 – 1:1. Кристо – 1 (мен., Гиллис, Индрашис), 22:21 – 1:2. Шевченко – 1 (М. Редлихс, Галиарди), 31:40 – 1:3. Штясны – 1 (Рамстедт, Тайми), 59:18 – 2:3.

Вратари: Янус (59:18) – Калныньш.

8 августа. Кассель. Eissporthalle Kassel.