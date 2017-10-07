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20:46 | Хоккей — КХЛ

Рижское "Динамо" обыграло "Слован" и прервало серию из 14 поражений подряд


Рижское "Динамо" победило в гостях "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. В составе латышей дубль оформил Николай Жердев и шайбу забросил Карл Столлери, за хозяев по разу отличились Марек Вьеденски и Симон Депре.

Отметим, что рижане смогли прервать серию из 14 поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Рига) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вьеденски - 6 (Ворачек, Смоленяк), 14:14 - 1:0. Жердев - 2 (Скворцов, Галвиньш), 19:06 - 1:1. Столлери - 2 (бол., Салмела, Кристо), 37:25 - 1:2. Депре - 3, 38:08 - 2:2. Жердев - 3, 64:43 - 2:3.

Вратари: Мазанец - Калныньш.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 52 (17+18+13+4) - 29 (7+10+10+2).

Судьи: Белов, Гашилов.

7 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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