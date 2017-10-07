Рижское "Динамо" обыграло "Слован" и прервало серию из 14 поражений подряд

Рижское "Динамо" победило в гостях "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. В составе латышей дубль оформил Николай Жердев и шайбу забросил Карл Столлери, за хозяев по разу отличились Марек Вьеденски и Симон Депре.
Отметим, что рижане смогли прервать серию из 14 поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Рига) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Вьеденски - 6 (Ворачек, Смоленяк), 14:14 - 1:0. Жердев - 2 (Скворцов, Галвиньш), 19:06 - 1:1. Столлери - 2 (бол., Салмела, Кристо), 37:25 - 1:2. Депре - 3, 38:08 - 2:2. Жердев - 3, 64:43 - 2:3.
Вратари: Мазанец - Калныньш.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 52 (17+18+13+4) - 29 (7+10+10+2).
Судьи: Белов, Гашилов.
7 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).
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