Рижское "Динамо" обыграло "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс и Линус Виделль.
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"Динамо" (Рига) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Дарзиньш - 1 (Виделль), 4:04 - 1:0. Редлихс - 1 (бол., Виделль, Майоне), 14:02 - 2:0. Виделль - 2 (бол., Майоне, Редлихс), 50:33 - 3:0.
Вратари: Гудлевскис - Тэйлор (Красиков, 14:02).
Штраф: 8 - 18.
Броски: 29 (12+6+11) - 20 (3+9+8).
Судьи: Белов, Щенев.
8 сентября. Рига. "Арена Рига".