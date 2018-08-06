Рижское "Динамо" обыграло минское на Кубке губернатора Нижегородской области

Рижское "Динамо" обыграло минское со счетом 4:2 в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Нижегородской области. Отметим, что для белорусской команды это второе поражение на турнире.

В составе победителей голами отметились Линус Виделль, Мэтью Майоне, Увис Балинскис и Кевин Кларк, у минчан – Максим Парфеевец и Денис Осипов.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Динамо" (Минск) – "Динамо" (Рига) – 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Голы: Виделль – 2, 1:14 – 0:1. Парфеевец – 1, 7:27 – 1:1. Майоне – 1 (бол., Мюттюнен), 13:45 – 1:2. Осипов – 1 (бол., Парфеевец, Лисовец), 31:01 – 2:2. Балинскис – 2, 34:02 – 2:3. Кларк – 2 (Джериньш), 39:28 – 2:4.

Вратари: Карнаухов – Третьяк.

Судьи: Кулаков, Ромасько.

6 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".