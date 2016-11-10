Рижское "Динамо" обыграло "Амур"

Рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Амур" – 3:2. Эта победа стала для рижского клуба шестой в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Амур" (Хабаровск) – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Счастливый – 5 (Мейя), 0:16 – 1:0. Рамстедт – 5 (бол., Зуб, Зогорна), 10:35 – 1:1. Бичевскис – 2 (Дарзиньш), 14:30 – 2:1. Дарзиньш – 5 (Индрашис), 46:57 – 3:1. Зогорна – 6 (Рамстедт), 59:47 – 3:2.

Вратари: Калныньш – Метсола (58:38).

Штраф: 15 – 17.

Броски: 25 (8+13+4) – 32 (13+7+12).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

10 ноября. Лиепая. Ледовый дворец Лиепаяс Металургс.