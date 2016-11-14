Рижское "Динамо" обыграло "Ак Барс"

Рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Ак Барс" – 2:0. Голами отметились защитник Оскарс Цибульскис и нападающий Марис Бичевскис.

Отметим, что для рижского "Динамо" эта победа стала третьей кряду, при этом всего в нынешнем розыгрыше регулярки клуб из Латвии одержал восемь побед. Казанцы потерпели второе поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Ак Барс" (Казань) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Цибульскис - 1 (Галвиньш, Елисеев), 13:39 - 1:0. Бичевскис - 3 (мен., Галвиньш), 32:29 - 2:0.

Вратари: Калныньш - Гарипов (58:31).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 20 (7+7+6) - 24 (9+11+4).

Судьи: Белов, Гебеи.

14 ноября. Рига. Арена Рига.