Рижское "Динамо" не собирается увольнять главного тренера

Рижское "Динамо" пока не собирается увольнять главного тренера команды Нормунда Сейейса. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис. "Динамо" потерпело поражения в последних пяти матчах. Рижане находятся на последнем месте в Западной конференции и в общей турнирной таблице.

– У нас в совете директоров есть разные мнения: кто-то выступает за снятие тренера, кто-то – за прекращение контракта ряда игроков или перевод их в фарм-клуб, – цитирует ТАСС Савицкиса. – Но я всех успокаиваю, говорю, давайте тренеру Сейейсу дадим еще шанс. Потому что если мы его уволим, то шансов стать тренером на ближайшую перспективу у него не будет – мы все-таки тоже думаем о людях. Позволим ему еще тренировать и постараться попасть в плей-офф.

Команда сама играет неплохо – она у нас молодая, хорошая, выступают в основном местные хоккеисты. Мы бы не хотели держать курс на привлечение иностранных игроков и тренеров, поскольку все-таки "Динамо" – это наша национальная команда, и этого мы и будем придерживаться. Мы лучше будем воспитывать своих хоккеистов, чем добиваться успеха за счет иностранцев, и пока есть надежда, что мы попадаем в плей-офф. Пока нам кажется, что команде надо просто преодолеть этот трудный период.