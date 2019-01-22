Рижское "Динамо" нанесло "Словану" восьмое поражение подряд

Рижское "Динамо" обыграло "Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Лаурис Дарзиньш, оформивший в этой встрече дубль.

"Динамо" набрало 50 очков и расположилось на 9-м месте в Западной конференции. "Слован", потерпевший восьмое поражение подряд, с 27-ю очками занимает последнюю строчку.

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"Динамо" (Рига) - "Слован" (Братислава) - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Дарзиньш - 13 (Редлихс, Дзанетти), 18:54 - 1:0. Лишка - 3 (Буц, Шварни), 27:48 - 1:1. Дзиеркалс - 4 (Балинскис, Майоне), 34:19 - 2:1. Чипчура - 5 (Клок), 38:52 - 2:2. Дарзиньш - 14 (Макмиллан, Редлихс), 43:36 - 3:2.

Вратари: Билялов - Штепанек (58:30).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 25 (7+9+9) - 27 (9+13+5).

Судьи: Акузовский, Оленин.

22 января. Рига. "Арена Рига".

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