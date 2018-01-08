19:50 8 января | Хоккей — КХЛ

Рижское "Динамо" лишилось шансов на выход в плей-офф

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Рижское "Динамо" потеряло математические шансы на выход в плей-офф КХЛ. Об этом стало известно в понедельник, 8 января, после того как "Торпедо" проиграло "Салавату Юлаеву" (3:4 Б). Ранее в этот же день "Северсталь" дома переиграла "Ак Барс" (5:2), а "Спартак" на своем льду был сильнее "Нефтехимика" (3:2).

Напомним, рижане после 46 матчей занимают последнее 13-е место в турнирной таблице западной Конференции, набрав 42 очка. Отставание от восьмой строчки, которая дает право сыграть в плей-офф, составляет 31 балл.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Гарик Виндавский

Где это ходят на хоккей? В Риге? Пол стадиона а то и треть ....

21:26 8 января

ArtTim

Гнать поганой метлой надо тебя с этого сайта.У нас хоккей любят и ходят на него, а у вас даже на матчах цска полупустые трибуны !

21:22 8 января

Джон....Сильвер

Рижское Динамо пора гнать с КХЛ! Команда уже какой сезон плетется на дне, а убирают из Лиги отечественные клубы!

20:00 8 января

внеигры

Все куплено,все продано

19:54 8 января