Рижское "Динамо" лишилось шансов на выход в плей-офф

Рижское "Динамо" потеряло математические шансы на выход в плей-офф КХЛ. Об этом стало известно в понедельник, 8 января, после того как "Торпедо" проиграло "Салавату Юлаеву" (3:4 Б). Ранее в этот же день "Северсталь" дома переиграла "Ак Барс" (5:2), а "Спартак" на своем льду был сильнее "Нефтехимика" (3:2).

Напомним, рижане после 46 матчей занимают последнее 13-е место в турнирной таблице западной Конференции, набрав 42 очка. Отставание от восьмой строчки, которая дает право сыграть в плей-офф, составляет 31 балл.