Рижское "Динамо" лишилось шансов на выход в плей-офф

Рижское "Динамо" потеряло математические шансы на выход в плей-офф КХЛ. Об этом стало известно в понедельник, 8 января, после того как "Торпедо" проиграло "Салавату Юлаеву" (3:4 Б). Ранее в этот же день "Северсталь" дома переиграла "Ак Барс" (5:2), а "Спартак" на своем льду был сильнее "Нефтехимика" (3:2).
Напомним, рижане после 46 матчей занимают последнее 13-е место в турнирной таблице западной Конференции, набрав 42 очка. Отставание от восьмой строчки, которая дает право сыграть в плей-офф, составляет 31 балл.
.@hcDINAMORIGA теряет шансы на выход в плей-офф– KHL Media Team (@khlmediateam) 8 января 2018 г.
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Нефтехимик (Хоккей)
- Ак Барс
- Динамо Рига
- Торпедо НН
- Спартак (хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
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Гарик Виндавский
Где это ходят на хоккей? В Риге? Пол стадиона а то и треть ....
21:26 8 января
ArtTim
Гнать поганой метлой надо тебя с этого сайта.У нас хоккей любят и ходят на него, а у вас даже на матчах цска полупустые трибуны !
21:22 8 января
Джон....Сильвер
Рижское Динамо пора гнать с КХЛ! Команда уже какой сезон плетется на дне, а убирают из Лиги отечественные клубы!
20:00 8 января
внеигры
Все куплено,все продано
19:54 8 января