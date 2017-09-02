Рижское "Динамо" крупно проиграло московскому

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" на своей площадке уступил "Динамо" московскому – 1:5. Дублем отметился Даниил Тарасов. Первую шайбу за бело-голубых забросил Евгений Артюхин. Для их команды победа стала четвертой в пяти играх.

Москвичи поднялись на третье место в таблице "Запада". Рижане идут десятыми.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Динамо" (Москва) – 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: Тарасов – 3 (Карсумс), 9:30 – 0:1. Брюквин – 2 (бол., Комаров, А. Алексеев), 13:39 – 0:2. Артюхин – 1, 32:36 – 0:3. Никулин – 2 (бол., Бойд), 33:13 – 0:4. Тарасов – 4 (бол., Карсумс, Никулин), 36:46 – 0:5. Индрашис – 5 (Бичевскис), 55:28 – 1:5.

Вратари: Питерс (Калныньш, 33:13) – Еременко.

Штраф: 14 – 16.

Броски: 34 (12+15+7) – 28 (15+9+4).

Судьи: Гашилов, Оленин.

2 сентября. Рига. Арена Рига.