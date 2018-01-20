Рижское "Динамо" хочет сделать матч на открытом воздухе ежегодным

Мэрия Риги совместно с рижским "Динамо" договаривается с КХЛ о том, чтобы сделать матч на открытом воздухе ежегодным. Велика вероятность, что договоренность будет достигнута. Об этом "СЭ" сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

По словам Ушакова, мероприятие Winter Ice Break – большой успех. Поскольку собрались полные трибуны, причем пришло даже больше людей, чем 8500 – трибуны рассчитаны именно на такое количество зрителей. Кроме того, за матчем у экранов за пределами территории и за забором со стороны скамеек команд, где нет трибуны, наблюдает еще несколько тысяч человек.

Также Ушаков добавил, что в следующем году там планируется установить еще больше экранов и столы, не устанавливая дополнительную трибуну. (Игорь ЕРОНКО)

Забитые трибуны на матче рижского и минского "Динамо". Фото