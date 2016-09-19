Рижское "Динамо" дома обыграло "Кузню"

Рижское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило новокузнецкий "Металлург" – 5:1. Решающая шайба на счету Лауриса Дарзиньша. Благодаря этому успеху "Динамо" прервало серию из пяти поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо"(Рига) - "Металлург" (Новокузнецк) - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Елисеев - 1 (Павлов, М. Редлихс), 5:19 - 1:0. Дарзиньш - 3 (бол., Индрашис, Галвиньш), 25:55 - 2:0. Соловьев - 1 (Бирюков), 29:57 - 2:1. Скворцов - 1 (Зиле, К. Редлихс), 33:14 - 3:1. Счастливый - 1 (Гиллис), 34:41 - 4:1. Сестито - 2 (К. Редлихс), 48:41 - 5:1.

Вратари: Калныньш - Бирюков (Подъяпольский, 40:00).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 48 (14+23+11) - 29 (10+7+12).

Судьи: Ержабек, Рогачев.

19 сентября. Рига. Арена Рига.