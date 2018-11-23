Рижское "Динамо" дома обыграло "Авангард"

Рижское "Динамо" победило "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Брэндон Макмиллан, Микелис Редлихс и Андрис Джериньш.

Рижане набрали 30 очков и закрепились на седьмом месте на Западе. Клуб из Омска с 44 баллами располагается на второй строчке на Востоке.

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"Динамо" (Рига) - "Авангард" (Омск) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Макмиллан - 2 (Кларк), 33:29 - 1:0. Редлихс - 4 (бол., Разгалс), 46:02 - 2:0. Джериньш - 4 (п.в., Дарзиньш), 59:19 - 3:0.

Вратари: Билялов - Бобков (57:17 - 59:19).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 24 (3+11+10) - 34 (7+16+11).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

23 ноября. Рига. "Арена Рига".

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