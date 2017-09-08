Рихард Гюнге: "Тренер "Куньлуня" невзлюбил меня"

Новичок "Трактора" Рихард Гюнге, ранее выступавший за "Куньлунь", рад переходу. По словам шведского форварда, его соотечественник Линус Виделль высоко отзывался о клубе из Челябинска.

– У меня длинная история обмена. Я готовился к сезону дома в Швеции, как и всегда шел по своей тренировочной программе, – приводит пресс-служба челябинцев слова Гюнге. – Затем мы встретились с игроками "Куньлуня" и начали предсезонку. После одного-двух матчей тренер меня невзлюбил, и в итоге я оказался в "Харбине". Неделю назад я узнал об интересе "Трактора". Когда мой агент сказал о возможном переходе, я подумал, что это отличные новости.

О "Тракторе" я слышал много хорошего, сплошной позитив. Мне всегда нравилось играть в Челябинске со своими предыдущими командами. Здесь хороший состав, классная арена и атмосфера на трибунах. Вдобавок, я поговорил с Линусом Виделлем, и он сказал, что здесь работают профессионалы.

Гюнге стал игроком "Трактора"