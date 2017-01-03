Рихард Гюнге: "При Назарове мы больше играем, это дает уверенность"

Нападающий "Нефтехимика" Рихард Гюнге заявил, что игра команды сильно изменилась в лучшую сторону с приходом главного тренера Андрея Назарова. На данный момент клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Гюнге 30 (17+13) очков в 43 матчах.

– Считаю, что мой сезон складывается более-менее, хотя начало его, конечно, было не самым удачным как для меня, так и для всей команды, – цитирует "Р-Спорт" Гюнге. – Все эти смены тренеров... Но с приходом Назарова вся команда заиграла лучше, включая и наше звено. У Назарова мы получаем больше игрового времени, выходим в большинстве – все это дает уверенность.

Безусловно, сказалось и то, что по ходу сезона мы привыкли друг к другу с Дэном Секстоном, поначалу было сложно, потому что мы никогда не играли вместе. Важным моментом стал переход из "Медвешчака" Жильбера Брюле, который стал центральным нападающим в нашей тройке – всем вместе нам удалось найти взаимопонимание.