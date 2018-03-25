Рихард Гюнге: "Было приятно забить "СЮ" "парочку голов", но счет 6-й игры серии не важен"

Нападающий "Трактора" Рихард Гюнге после шестого матча серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против "Салавата Юлаева"​ (7:1) подчеркнул, что для его команды получилась великолепная игра. Отметим, что форвард в минувшей встрече набрал два (1+1) очка, став автором победной шайбы.

- Великолепная игра для нас, - цитирует "РИА Новости" Гюнге. - Даже не знаю, как удалось забросить шесть шайб во втором периоде. Думаю, нам просто воздалось за то, что мы следовали своему плану, вот и всё. Конечно, приятно было забить парочку голов "Салавату", но вообще счет шестого матча значения не имеет. Мы это понимаем, понимаем, что нужно скорее забыть эту игру, потому что послезавтра нас ждет новая работа.