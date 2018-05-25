Режиссер фильма об Иване Ткаченко: "Случаи вандализма на кладбище происходят постоянно"

Режиссер документального фильма о погибшем капитане "Локомотива" Иване Ткаченко Елена Михеева сообщила "СЭ" подробности мародерских погромов на могилах игроков ярославского клуба на Леонтьевском кладбище Ярославля.

Вандалы осквернили могилы погибших игроков "Локомотива"

– Вчера на кладбище встретила бабушку Артема Ярчука, – сообщила Михеева. – Она часто бывает. Альбина Александровна еле ходит, а кто-то в очередной раз выкопали цветы с могилок ее внука и дочери, расположенные недалеко от входа. Случаи вандализма происходят постоянно. Понятно, что конфеты приносят специально, чтобы поминали усопших, но начали откровенно воровать атрибутику и игрушки. У Ивана Ткаченко забрали значок "Локомотива". Хорошо еще ангелы – на реставрации. Сторожа на кладбище нет. Если раньше бабушки торговали цветами на входе и присматривали, сейчас их нет. Свежие цветы пропадают сразу. Елку своровали, и прямо на выходе продавали. Еще сумку у нее своровали.

На Леонтьевском кладбище похоронены 14 игроков и представителей штаба разбившей 7 сентября 2011 года команды ярославского "Локомотива". (Евгений БЕЛОУСОВ)