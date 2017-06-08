Рейтинг ТВ: топовые матчи плей-офф КХЛ уступают РФПЛ в полтора раза

В распоряжении "СЭ" оказался ряд данных компании Mediascope (среди зрителей 18+, география – Россия), на основании которых мы провели исследование рейтингов, доли и аудитории для трансляций на федеральном канале "Матч ТВ" в 2015-2017 гг.
Посмотрим цифры отдельных трансляций начиная с января 2015 года. И здесь большое преимущество за футболом. Топовые матчи плей-офф КХЛ уступают РФПЛ в полтора раза: их цифры находятся на уровне, близком к играм футбольных "Спартака", ЦСКА или "Зенита" против середняков и аутсайдеров.
А вот регулярка КХЛ с трудом борется с "худшими" футбольными трансляциями: за два с половиной года ниже отметки в 400 тысяч зрителей (которую преодолели только три хоккейных матча) опустилась лишь пара десятков встреч РФПЛ. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ (ПЛЕЙ-ОФФ, 2015-2017 гг.)
|
Дата
|
Матч
|
Рейтинг
|
Доля
|
Аудитория
|
07.04.15
|
ЦСКА – СКА
|
1,80
|
4,71
|
1075
|
19.04.16
|
ЦСКА – Металлург Мг
|
1,63
|
4,67
|
973
|
11.04.15
|
Ак Барс – СКА
|
1,54
|
4,95
|
918
|
15.04.15
|
СКА – Ак Барс
|
1,45
|
3,81
|
863
|
28.03.15
|
ЦСКА – СКА
|
1,44
|
3,74
|
859
ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ КХЛ (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ, 2015-2017 гг.)
|
05.01.15
|
ЦСКА – Динамо М
|
0,77
|
2,20
|
456
|
09.01.17
|
ЦСКА – СКА
|
0,73
|
1,85
|
434
|
01.11.15
|
Динамо М – Спартак
|
0,71
|
2,02
|
422
|
27.01.16
|
Ак Барс – Локомотив
|
0,64
|
1,59
|
384
|
13.01.15
|
СКА – ЦСКА
|
0,64
|
1,72
|
380
ТОП-5 ТРАНСЛЯЦИЙ РФПЛ (сентябрь 2015-2017 гг.)
|
05.03.17
|
Краснодар – Спартак
|
2,47
|
7,34
|
1465
|
16.04.17
|
Спартак – Зенит
|
2,27
|
5,94
|
1351
|
29.10.16
|
Спартак – ЦСКА
|
2,23
|
6,23
|
1328
|
16.04.16
|
Зенит – Спартак
|
2,15
|
6,17
|
1284
|
03.04.16
|
Зенит – ЦСКА
|
2,05
|
4,97
|
1226