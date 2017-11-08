Ревай подписал контракт со "Слованом". Раньше он говорил, что никогда не будет здесь играть

Нападающий Мартин Ревай подписал контракт со "Слованом", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Ранее 22-летний игрок заявлял о том, что не стал бы играть в словацкой команде, потому что клуб задерживает зарплаты, и назвал такое положение дел позором.
Напомним, что в текущем сезоне Ревай провел в системе "Монреаля" и сыграл в пяти матчах АХЛ, набрав 2 (0+2) очка, а затем по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом.
Martin Reway agreed on a contract till end of the season with #hcslovan #welcome @khl @khl_eng #VerniSlovanu pic.twitter.com/V5Tvclxhnq– HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 8 ноября 2017 г.
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