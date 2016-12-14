Решение по овертаймам "3 на 3" в КХЛ будет принято сегодня

Сегодня проходит собрание руководителей клубов КХЛ, на котором представители ФХЛ выступили с предложением об изменении формата овертайма. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

ФХР попросила изменить регламент КХЛ и проводить овертаймы "3 на 3". Решение будет принято сегодня на заседании Совета директоров лиги. Напомним, этот вопрос поднимался летом в преддверии сезона, после того, как такой формат был принят в НХЛ.