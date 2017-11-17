Решение о будущем Жердева в рижском "Динамо" примут тренер и сам игрок

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис опроверг информацию о скором расторжении контракта между клубом и нападающим Николаем Жердевым. По словам представителя латвийской команды, решение о будущем форварда в команде примут и.о. главного тренера Гиртс Анкипанс и сам игрок.

- Контракт не расторгнут, он обсуждается, но это вопрос главного тренера, и все вопросы к нему - как он решит вместе с Жердевым, так и будет, - цитирует "Р-Спорт" Савицкиса.

В составе рижского "Динамо" 32-летний форвард в этом сезоне провел 13 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков и заработал показатель полезности "-5". Ранее в этом сезоне он выступал за "Нефтехимик", набрав одно очко (0+1) в двух играх при показателе полезности "-1". В сезоне-2016/17 Жердев выступал за "Торпедо". Он провел 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков.