Рене Фазель: "Зарипов принял верное решение, подав апелляцию в CAS"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что российский нападающий Данис Зарипов принял верное решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский "Металлург".

– Очень хорошо, что Зарипов подал апелляцию, – цитирует "Р-Спорт" Фазеля. – Он всем говорит, что не принимал допинг. Для его репутации здорово, что он подал апелляцию. Его проверяли много раз, его пробы никогда прежде не были положительными. Он пытается спасти свою репутацию. Это право человека – спасти свою репутацию, Зарипов все делает правильно. Мы приняли решение на основании допинг-теста. Я считаю, что это не его вина (что допинг-тест был провален). Я на 100 процентов уверен, что он поступает правильно.