Рене Фазель: "Зарипов? Мне не нужна граната без чеки в руке"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что организация поступила по закону, дисквалифицировав нападающего Даниса Зарипова. По словам руководителя, остальное его мало интересует.

Напомним, что НХЛ разрешила 36-летнему россиянину выступать в лиге несмотря на запрет ИИХФ. Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

- Если вернуться к Зарипову – вы верите, что ему скостят дисквалификацию? - вопрос Фазелю.

- К сожалению, он не смог явиться на рассмотрение его дела в ИИХФ, а сейчас подал апелляцию в CAS. Посмотрим, что там решат. Ну а в Северной Америке все профессиональные лиги не имеют соглашений с ВАДА. Поэтому они сами по себе. И как они ведут дела – проблема ВАДА, а не ИИХФ. Мне не нужна граната без чеки в руке. Мы его дисквалифицировали, в Европе он играть не может. А что он делает дальше – не мое дело.

- Не считаете, что ИИХФ тоже бы стоило игнорировать ВАДА?

- Нет, определенно нет. Думаю, если мы сделаем так, то МОК не позволит нам участвовать в Олимпиаде. Поэтому мы должны быть вместе со всеми. Конечно, какие-то аспекты в наших отношениях с ВАДА стоило бы улучшить. Но в конце концов борьба с допингом – очень важна.

Правда, есть одна вещь, которую точно нужно менять: вместо презумпции невиновности присутствует презумпция виновности. Не мы должны доказать, что кто-то виновен, а кто-то должен доказывать, что невиновен. Это не очень правильно. Мне бы хотелось справедливого правосудия, в том числе – в России. Но в остальном ВАДА делает правильные вещи, которые работают. (Игорь ЕРОНКО)

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