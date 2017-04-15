Рене Фазель: "Третья шайба СКА была заброшена по всем правилам"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что магнитогорский "Металлург" проиграл СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ не из-за ошибок судей. Напомним, что в этой встрече магнитогорцы были не согласны с удалением, после которого был забит победный гол.

- Берегите судей! Как только вы перестаете доверять судьям, как только вы перестаете им верить, тогда вы вступаете на неправильный, ложный путь, - цитирует "Р-Спорт" Фазеля. - Арбитры нуждаются в поддержке и делают свою работу так хорошо, как только могут. Но и судьи допускают ошибки. Тем не менее, считаю, что "Магнитка" вчера проиграла не из-за судей.

Что касается матча СКА - "Металлург", то чувствовалось нервное напряжение игроков. "Магнитка" забросила шайбу в дебюте, что стало следствием потери концентрации игроками СКА. Отмечу, что давление на игроков, тренеров и судей по ходу финала КХЛ оказывается огромное. После матча очень многие были недовольными судьями, но я с таким мнением не согласен. Игроки, тренеры и судьи допускают ошибки, они свойственны всем. Иногда судьи ошибаются, но вчера они хорошо проделали свою работу. Игра была непростой.

Третья шайба (СКА) была заброшена по всем правилам. Я увидел, что игроки обеих команд вели себя дисциплинированно по отношению к судьям. Это был настоящий матч плей-офф: были и нервы, эмоции. Хоккей - это эмоции. Вот что я скажу: заботьтесь о судьях, не вините их.