Рене Фазель: "Судьи в финале КХЛ проделали хорошую работу"

Президент ИИХФ Рене Фазель призвал не критиковать арбитров финала Кубка Гагарина. В четвертом матче финала СКА одолел "Металлург" из Магнитогорска (3:2). Решающую шайбу армейцы провели после удаления Даниса Зарипова. Магнитогорцы не согласились с удалением.
- Мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила - все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, - цитирует ТАСС Фазеля. - По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей.
На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает. Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами.
Не стоит забывать, что речь идет об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро - обо всем этом надо забыть и говорить только о следующей игре. Я очень рад, что у мне представилась возможность высказаться через крупное российское СМИ. Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча.
морпех
Вчера судьи отработали на самом деле неплохо,СКА победил по делу,однако!...удаление было неправильным ...и почему бы этого очевидного факта не признать???Одно особо не значащее удаление,не признанное специалистами,говорит об упадке нашего хоккея в целом...!Поэтому,предлагаю всем клубам отказаться от след.чемпа в пользу СКА!
13:33
Никифор
Хорошую работу для руководителей Колхозной лиги и СКА, люди там одни и тоже.
13:19