Рене Фазель: "Судьи в финале КХЛ проделали хорошую работу"

Президент ИИХФ Рене Фазель призвал не критиковать арбитров финала Кубка Гагарина. В четвертом матче финала СКА одолел "Металлург" из Магнитогорска (3:2). Решающую шайбу армейцы провели после удаления Даниса Зарипова. Магнитогорцы не согласились с удалением.

- Мы увидели настоящий спектакль, но одна вещь меня очень удивила - все эти разговоры про работу арбитров. Я совсем этого не понимаю и, честное слово, просто поражен, - цитирует ТАСС Фазеля. - По-моему, судьи проделали хорошую работу, просто всегда найдутся недовольные. Более того, если смотреть на работу судей в целом, на протяжении всего плей-офф, ее стоит признать хорошей.

На арбитров, как и на игроков, и тренеров, оказывается огромное давление, но если игроков и тренеров болельщики прощают, то прощать арбитров никто и не думает. Если мы начинаем сомневаться в уровне арбитров, мы ставим под сомнение всю систему, а это очень опасно. И в этой ситуации масла в огонь подливают все, начиная с болельщиков и заканчивая СМИ. Мы должны защищать судей, как делаем это с игроками и тренерами.

Не стоит забывать, что речь идет об игре, об эмоциях. Да, после матча команды могут быть злы на судейство, критиковать, но как только наступает утро - обо всем этом надо забыть и говорить только о следующей игре. Я очень рад, что у мне представилась возможность высказаться через крупное российское СМИ. Если мы перестанем защищать судей, мы придем к катастрофе; еще раз отмечу, вчера судьи отработали хорошо, не допустив ошибок, которые могли бы повлиять на результат матча.