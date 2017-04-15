Рене Фазель: "Атмосферу на матчах НХЛ и КХЛ сложно сравнивать"

Президент ИИХФ Рене Фазель остался доволен атмосферой на арене в Санкт-Петербурге во время четвертого матча финала Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом" (3:2). При этом Фазель отметил разницу с НХЛ.

- Прежде всего я хочу отметить невероятную атмосферу на арене, которая мне очень нравится, - цитирует ТАСС Фазеля. - В Европе не так много таких арен, как в Санкт-Петербурге, с ее замечательными болельщиками, предматчевым представлением; я бы даже сказал, что это в своем роде уникальная атмосфера. Отметил для себя, что было много семей, женщин, был даже немного удивлен тем, что было много детей - пяти, шести, семи лет, мальчики и девочки. То есть это стало праздником не только для мужчин.

С НХЛ эту атмосферу сравнивать сложно, это разное. В НХЛ все направлено, прежде всего, на развлечение - люди приходят, чтобы развлечься, поесть, выпить, потом посмотреть матч; исключение - плей-офф, когда болельщики больше наблюдают за тем, что происходит на площадке, и более активны во время встречи. А есть такие арены, как в Санкт-Петербурге, Берне, некоторых городах Германии и России. Это совсем другая атмосфера и культура боления.