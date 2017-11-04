Рекордсмен "Амура" Тарасов завершил карьеру

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Амур" - "Салават Юлаев" (3:1) состоялась церемония чествования бывшего капитана хабаровчан Дмитрия Тарасова. Хоккеист провел в составе "Амура" рекордные 454 матча в чемпионатах России, набрав 157 (66+91) очков.

Тарасов не играл начиная с сезона-2015/16, до этого он четыре сезона был капитаном "Амура".