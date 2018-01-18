Рекорд ЦСКА по проценту набранных за сезон очков пал

Победив "Адмирал" со счетом 7:2, СКА набрал 132 очка и за четыре матча до завершения регулярного чемпионата гарантировал падение рекорда КХЛ по проценту набранных очков за сезон. Даже в случае поражения в четырех оставшихся матчах питерцы завершат чемпионат, набрав 78,6 процента очков, в то время как лучший результат, принадлежащий ЦСКА-2014/15, составил 77,2 процента.

Отобрать у СКА рекорд могут только московские армейцы, если выиграют все оставшиеся матчи при четырех неудачах команды Олега Знарка. (Кирилл БУРДАКОВ)