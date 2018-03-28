11:38 | Хоккей — КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября

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Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 начнется 1 сентября, сообщил официальный твиттер лиги. Впервые с 2014 года "регулярка" стартует осенью.

"Впервые с 2014 года регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнется осенью: 1 сентября 2018 (суббота). Команды проведут не менее 60 матчей. Паузы на Евротур планируются по 5 дней на каждый из трех этапов", - говрится в сообщении КХЛ.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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scotioti

Но это всё-равно лучше чем середина августа :)

11:51

scotioti

Странно, почему не 2-го? Первого числа, все люди поведут детей в школу, а вечером семейное застолье и как правило без хоккея.

11:51

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