Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 начнется 1 сентября, сообщил официальный твиттер лиги. Впервые с 2014 года "регулярка" стартует осенью.
"Впервые с 2014 года регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнется осенью: 1 сентября 2018 (суббота). Команды проведут не менее 60 матчей. Паузы на Евротур планируются по 5 дней на каждый из трех этапов", - говрится в сообщении КХЛ.
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scotioti
Но это всё-равно лучше чем середина августа :)
11:51
scotioti
Странно, почему не 2-го? Первого числа, все люди поведут детей в школу, а вечером семейное застолье и как правило без хоккея.
11:51