Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 начнется 1 сентября, сообщил официальный твиттер лиги. Впервые с 2014 года "регулярка" стартует осенью.

"Впервые с 2014 года регулярный чемпионат КХЛ сезона 2018/2019 начнется осенью: 1 сентября 2018 (суббота). Команды проведут не менее 60 матчей. Паузы на Евротур планируются по 5 дней на каждый из трех этапов", - говрится в сообщении КХЛ.