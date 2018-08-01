17:00 | Хоккей — КХЛ

Регин останется капитаном "Йокерита"


Форвард Петер Регин останется капитаном клуба КХЛ  "Йокерит" в новом сезоне, информирует пресс-служба клуба на официальном сайте.

32-летний нападающий был капитаном команды два предыдущих сезона. Вице-капитанами команды останутся Сами Леписто и Йессе Йоэнсуу.

- Я горжусь тем, что остаюсь капитаном команды и продолжу сотрудничать с игроками и тренерами. У нас есть четкий план на сезон, которому мы будем следовать. Я уверен, что у нас будет отличный год, - прокомментировал свое назначение Регин.

 

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