Регин останется капитаном "Йокерита"

Форвард Петер Регин останется капитаном клуба КХЛ "Йокерит" в новом сезоне, информирует пресс-служба клуба на официальном сайте.

32-летний нападающий был капитаном команды два предыдущих сезона. Вице-капитанами команды останутся Сами Леписто и Йессе Йоэнсуу.

- Я горжусь тем, что остаюсь капитаном команды и продолжу сотрудничать с игроками и тренерами. У нас есть четкий план на сезон, которому мы будем следовать. Я уверен, что у нас будет отличный год, - прокомментировал свое назначение Регин.