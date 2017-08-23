Редлихс выбыл на несколько месяцев из-за перелома челюсти

Рижское "Динамо" сообщило о серьезности травмы нападающего Микелиса Редлихса. Латвийский хоккеист получил перелом челюсти в стартовом матче чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:3).

– Очень неприятная для нас ситуация, очевидно, мы потеряли Микелиса Редлихса на пару месяцев, – цитирует "Р-Спорт" председателя клуба Юриса Савицкиса. – Микелис – один из лидеров команды, он большой молодец, самоотверженно защищал ворота. Такое случается в хоккее, но, конечно, обидно, что это произошло с нашим игроком и в самом первом матче сезона. Мы переживаем за Редлихса, в беде его не оставим.

Напомним, что Редлихс блокировал бросок соперника по воротам, а шайба попала ему в лицо. Игрок смог самостоятельно покинуть лед под аплодисменты болельщиков Омска.