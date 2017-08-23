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16:18 | Хоккей — КХЛ

Редлихс выбыл на несколько месяцев из-за перелома челюсти


Рижское "Динамо" сообщило о серьезности травмы нападающего Микелиса Редлихса. Латвийский хоккеист получил перелом челюсти в стартовом матче чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:3).

– Очень неприятная для нас ситуация, очевидно, мы потеряли Микелиса Редлихса на пару месяцев, – цитирует "Р-Спорт" председателя клуба Юриса Савицкиса. – Микелис – один из лидеров команды, он большой молодец, самоотверженно защищал ворота. Такое случается в хоккее, но, конечно, обидно, что это произошло с нашим игроком и в самом первом матче сезона. Мы переживаем за Редлихса, в беде его не оставим.

Напомним, что Редлихс блокировал бросок соперника по воротам, а шайба попала ему в лицо. Игрок смог самостоятельно покинуть лед под аплодисменты болельщиков Омска.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20170823/1124663301.html

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Материалы других СМИ
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