Редлихс покинул лед после попадания шайбы в лицо

Нападающий рижского "Динамо" Микелис Редлихс не смог продолжить матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда". Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний игрок покинул лед в первом периоде после того, как ему в лицо попала шайба.
После инцидента омский клуб на своей странице в Твиттере поддержал Редхлиса и пожелал ему здоровья.
Нападающий рижского "Динамо" Микелис Редлихс покинул игру #АВГДРГ после попадания шайбы в лицо. pic.twitter.com/qtLthsWDei– КХЛ (@khl) 22 августа 2017 г.
Здоровья желаем игроку @hcDINAMORIGA! 🙌 Держись, Микелис Редлихс! Омск с тобой! #АВГДРГ– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 22 августа 2017 г.
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