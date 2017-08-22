Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:32 | Хоккей — КХЛ

Редлихс покинул лед после попадания шайбы в лицо


Нападающий рижского "Динамо" Микелис Редлихс не смог продолжить матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда". Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний игрок покинул лед в первом периоде после того, как ему в лицо попала шайба.

После инцидента омский клуб на своей странице в Твиттере поддержал Редхлиса и пожелал ему здоровья.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий