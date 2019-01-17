Редкий случай: арбитры отменили зафиксированное удаление в матче "Динамо" (Рига) – "Металлург"

В матче рижского "Динамо" с магнитогорским "Металлургом" произошел крайне редкий для хоккея, да и для всех игровых видов спорта эпизод: арбитры Роман Гофман и Максим Сидоренко отменили удаление. Защитник гостей Яков Рылов выбил шайбу с клюшки игрока обороны рижан Марка-Энтони Дзанетти.

Главный судья Максим Сидоренко зафиксировал опасную игру высокоподнятой клюшкой. Рылов попытался объяснить арбитру, что сыграл в шайбу, а она, в свою очередь, попала Дзанетти в лицо. Посовещавшись с лайнсменами, главные судьи отменили наложенный штраф. Любопытно, что замедленный повтор эпизода показал: игры высокоподнятой клюшкой действительно не было. Крюк клюшки Рылова лишь слегка коснулся плеча Дзанетти. Однако шайба ему в лицо также не попала: легионер рижан попросту симулировал травму.

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