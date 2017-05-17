Речи о втором клубе из Казахстана в КХЛ пока не идет

Ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что речь о вступлении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) второго клуба может идти после регистрации кандидата в качестве юридического лица и наличия заявки в лиге.

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не исключил, что в будущем в лиге может выступить вторая команда из Казахстана. На данный момент эту страну в КХЛ представляет "Барыс" из Астаны.

– Переговоры с КХЛ будут вестись после того, как у вероятного клуба будет юридическое лицо и когда, соответственно, будет сама заявка, – приводит ТАСС слова Каратаева. – Но пока речи ни о каком клубе не идет. – Пока больше я это комментировать никак не могу.

Как ранее сообщал "СЭ", в сезоне-2017/18 в КХЛ будут выступать 27 команд. Вместе с хорватским "Медвешчаком" лигу покинет новокузнецкий "Металлург". Решение вопроса об участии в КХЛ "Югры" отложено как минимум на год.

В сезоне-2017/18 в КХЛ сыграют 27 команд, "Кузня" покинет лигу