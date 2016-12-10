Разин в ближайшее время возглавит "Югру"

"Югра" определилась с новым главным тренером команды. Контракт с нынешним наставником ханты-мансийцев Андреем Соколовым был расторгнут, в ближайшее время у руля встанет Андрей Разин. Специалист возглавлял "Автомобилист" по ходу текущего сезона, но был уволен в конце октября из-за неудовлетворительных результатов.

– Я уже подписал договор о расторжении контракта с Соколовым, – цитирует ТАСС генерального директора клуба Виктора Филиппенко. – Разин – главный кандидат на этот пост, скоро подпишем контракт. Он будет рассчитан до конца сезона. Задача прежняя – выход в плей-офф.

На данный момент "Югра" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 очков."

