Разгром "Трактора" "Йокеритом" - в числе самых крупных побед в истории КХЛ

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" разгромил "Трактор" (8:0). Ранее такой счет в истории лиги был зафиксирован трижды. При этом только в четырех случаях разница шайб была больше - рекорд принадлежит ЦСКА, который забил 12 безответный голов в ворота "Слована". (Алексей МОРОЗ)

Самые крупные победы в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата Хозяева Гости Счет Разность 11.02.2015 ЦСКА Слован 12:0 12 18.02.2011 Северсталь Автомобилист 10:1 9 08.09.2013 Барыс Северсталь 10:1 9 15.11.2016 СКА Барыс 9:0 9 27.08.2017 Салават Юлаев Сочи 11:3 8 15.02.2009 Нефтехимик Витязь 10:2 8 04.12.2011 СКА Спартак 10:2 8 05.01.2012 Торпедо Витязь 9:1 8 03.12.2014 ЦСКА Северсталь 9:1 8 13.01.2017 СКА Металлург Нк 9:1 8 23.09.2017 Югра СКА 1:9 8 27.11.2017 СКА Барыс 9:1 8 27.12.2009 Торпедо Витязь 8:0 8 28.11.2010 Салават Юлаев Металлург Нк 8:0 8 08.01.2012 Амур ЦСКА 8:0 8 17.09.2018 Йокерит Трактор 8:0 8 25.01.2016 Металлург Нк Барыс 2:10 8

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