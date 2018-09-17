21:33 | Хоккей — КХЛ

Разгром "Трактора" "Йокеритом" - в числе самых крупных побед в истории КХЛ

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Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" разгромил "Трактор" (8:0). Ранее такой счет в истории лиги был зафиксирован трижды. При этом только в четырех случаях разница шайб была больше - рекорд принадлежит ЦСКА, который забил 12 безответный голов в ворота "Слована". (Алексей МОРОЗ)

Самые крупные победы в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата

Хозяева

Гости

Счет

Разность

11.02.2015

ЦСКА

Слован

12:0

12

18.02.2011

Северсталь

Автомобилист

10:1

9

08.09.2013

Барыс

Северсталь

10:1

9

15.11.2016

СКА

Барыс

9:0

9

27.08.2017

Салават Юлаев

Сочи

11:3

8

15.02.2009

Нефтехимик

Витязь

10:2

8

04.12.2011

СКА

Спартак

10:2

8

05.01.2012

Торпедо

Витязь

9:1

8

03.12.2014

ЦСКА

Северсталь

9:1

8

13.01.2017

СКА

Металлург Нк

9:1

8

23.09.2017

Югра

СКА

1:9

8

27.11.2017

СКА

Барыс

9:1

8

27.12.2009

Торпедо

Витязь

8:0

8

28.11.2010

Салават Юлаев

Металлург Нк

8:0

8

08.01.2012

Амур

ЦСКА

8:0

8

17.09.2018

Йокерит

Трактор

8:0

8

25.01.2016

Металлург Нк

Барыс

2:10

8

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