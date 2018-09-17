Разгром "Трактора" "Йокеритом" - в числе самых крупных побед в истории КХЛ

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" разгромил "Трактор" (8:0). Ранее такой счет в истории лиги был зафиксирован трижды. При этом только в четырех случаях разница шайб была больше - рекорд принадлежит ЦСКА, который забил 12 безответный голов в ворота "Слована". (Алексей МОРОЗ)
Самые крупные победы в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Дата
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
Разность
|
11.02.2015
|
ЦСКА
|
Слован
|
12:0
|
12
|
18.02.2011
|
Северсталь
|
Автомобилист
|
10:1
|
9
|
08.09.2013
|
Барыс
|
Северсталь
|
10:1
|
9
|
15.11.2016
|
СКА
|
Барыс
|
9:0
|
9
|
27.08.2017
|
Салават Юлаев
|
Сочи
|
11:3
|
8
|
15.02.2009
|
Нефтехимик
|
Витязь
|
10:2
|
8
|
04.12.2011
|
СКА
|
Спартак
|
10:2
|
8
|
05.01.2012
|
Торпедо
|
Витязь
|
9:1
|
8
|
03.12.2014
|
ЦСКА
|
Северсталь
|
9:1
|
8
|
13.01.2017
|
СКА
|
Металлург Нк
|
9:1
|
8
|
23.09.2017
|
Югра
|
СКА
|
1:9
|
8
|
27.11.2017
|
СКА
|
Барыс
|
9:1
|
8
|
27.12.2009
|
Торпедо
|
Витязь
|
8:0
|
8
|
28.11.2010
|
Салават Юлаев
|
Металлург Нк
|
8:0
|
8
|
08.01.2012
|
Амур
|
ЦСКА
|
8:0
|
8
|
17.09.2018
|
Йокерит
|
Трактор
|
8:0
|
8
|
25.01.2016
|
Металлург Нк
|
Барыс
|
2:10
|
8