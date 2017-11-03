Раздевалка "Спартака" после победы над СКА в Петербурге. Видео

"Спартак" на своей странице в Твиттере опубликовал видео из раздевалки после победы в гостевом матче регулярного чемпионата над СКА (3:1).
Красно-белые стали первыми, кто сумел обыграть СКА в основное время. Команда Олега Знарка прервала серию из матчей с набранными очками, которая насчитывала 29 игр.
"Спартак" оставил СКА без очков. Что это было?
Это вам не покажут в телевизионной трансляции. Раздевалка "Спартака" в Петербурге после победы над СКА. pic.twitter.com/CcWLhdkmYK– Спартак Москва (@spartak_hc) 3 ноября 2017 г.
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