09:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Райт останется в "Адмирале" до 2018 года

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"Адмирал" объявил о продлении контракта с нападающим Джеймсом Райтом. Новое соглашение с 26-летним канадцем рассчитано до 30 апреля 2018 года. Форвард пришел в команду по ходу сезона, подписав контракт с дальневосточниками 8 сентября.

За это время он стал третьим снайпером и бомбардиром "Адмирала". Райт принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, набрав 19 (12+7) очков. Также на его счету 51,5 процента выигранных вбрасываний при показателе полезности "+2".

Также в пресс-релизе отмечается, что Райт делает "огромные успехи в изучении русского языка", " превратился в лидера команды и незаменимого игрока при игре в меньшинстве" и стал "одним из открытий сезона в КХЛ".

 

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/11458/

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